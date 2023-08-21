قال المتحدث باسم الجيش السوداني، الإثنين، إن القوات المسلحة قتلت وجرحت المئات من عناصر الدعم السريع أثناء محاولتهم عدة مرات اقتحام مقر سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة جنوبي الخرطوم.
وذكر المصدر ذاته أن 6 مدنيين في منطقة السلمة وسيدتين بمنطقة كرري البلد نتيجة لسقوط قذائف هاون أطلقها المهاجمون أثناء انسحابهم.
واتهم المتحدث قوات الدعم السريع بأنها جندت خلال هذه الهجمات "عددا كبيرا من القصر وصغار السن".
وفي وقت سابق، تمكنت قواتنا بمنطقة الشجرة العسكرية، جنوب الخرطوم، من إفشال عدد من المحاولات من قبل المليشيا المتمردة على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة.
وبعد مرور أكثر من 126 يوما على اندلاع القتال، تتواصل العمليات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع موقعة المزيد من المدنيين، في العديد من المناطق بالسودان.
اشتباكات في أم درمان
- أفادت مصادر سودانية بتجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الأحياء المُحيطة بسلاح المهندسين بأم درمان.
- دوت أصوات انفجارات القصف المدفعي بوسط وشمال الخرطوم بحري.
- تصاعدت أعمدة الدخان بأحياء وسط وجنوب الخرطوم بالقرب من محيط سلاح المدرعات جراء الانفجارات الناجمة عن القصف المدفعي المتبادل.
- في الأثناء قامت قوات الدعم السريع بإطلاق مضادات الطائرات الأرضية على طائرات مسيرة تابعة للجيش السوداني بشرق وجنوب العاصمة السودانية الخرطوم، التي شهدت انفجارات عنيفة.