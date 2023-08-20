وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في تغريدة على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "ليندركينغ هنأ المنسق الأممي المقيم في اليمن ديفيد غريسلي على قيادته لعملية تفريغ النفط من الناقلة صافر".

قال ليندركيغ:

الأمم المتحدة "بحاجة ماسة" إلى 22 مليون دولار لإزالة خزان "صافر" النفطي غربي اليمن، وإرساء السفينة البديلة.

العمل لم ينته بعد

ولم يتطرق ليندركينغ لمزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن الأمم المتحدة أعلنت في 11 أغسطس الجاري "نجاح اكتمال نقل النفط من خزان صافر، مما منع التهديد الفوري بحدوث تسرب ضخم".

وفي 25 يوليو الماضي، أعلنت الأمم المتحدة بدء نقل النفط الخام من خزان صافر إلى سفينة "نوتيكا"، التي تم تغيير اسمها لاحقا إلى "سفينة اليمن".

وكان "نوتيكا" أبحرت في وقت سابق من جيبوتي متجهة إلى ساحل البحر الأحمر اليمني، لنقل حمولة النفط من الناقلة "صافر" المتهالكة.