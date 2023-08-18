وقال البرنامج في بيان اطلعت عليه "رويترز": "سيؤثر هذا التقليص على جميع البرامج الرئيسية التي يقوم البرنامج بتنفيذها على مستوى البلاد".

وأكد أنه في حال عدم الحصول على تمويل جديد، فإنه يتوقع أن يتأثر قرابة 4 ملايين ونصف المليون شخص.

وشدد البرنامج على حاجته إلى مبلغ 1.05 مليار دولار خلال الستة الأشهر المقبلة لدعم عملياته الإنسانية في اليمن، وقال إنه لم يتم تأمين سوى 28 بالمئة فقط من هذه الموارد المطلوبة حتى الآن.

ويتلقى حاليا نحو 13.1 مليون شخص في أنحاء اليمن حصصا غذائية عبر برنامج المساعدات الغذائية العامة، تعادل حوالي 40 بالمئة من مكونات السلة الغذائية القياسية، بحسب بيان البرنامج.

وقال ريتشارد ريغان ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن: "نواجه وضعا صعبا للغاية حيث يتعين علينا اتخاذ قرارات بشأن أخذ الطعام من الجياع لإطعام الأكثر جوعا".

ويعتمد 80 بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم 32.6 مليون نسمة، على المساعدات.