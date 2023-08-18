وكان في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد لدى وصوله مطار بولي أديس أبابا الدولي، أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.

وبحسب وكالة أنباء "وام"، جرت للشيخ محمد بن زايد مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وإثيوبيا فيما أُطلقت المدفعية واصطفت ثلة من حرس الشرف ترحيباً بالزيارة.

وكانت قد رافقت طائرة رئيس دولة الإمارات لدى دخولها أجواء إثيوبيا طائرات حربية احتفاء بزيارته وترحيباً به.

كما رافق موكبه عدد من الخيالة على صهوات الخيول ورددت مجموعة من الأطفال العبارات الترحيبية ملوحين بأعلام البلدين.