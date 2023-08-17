وقال بيان صادر عن الجيش السوداني، إن قوات الحركة الشعبية، تكبدت خسائر كبيرة في صفوفها، إلى جانب تدمير دبابتين وعدد من العربات القتالية، والاستيلاء على دبابتين.

كذلك أكد الجيش السوداني إفشال محاولة ميليشيات متمردة التسلل إلى بعض المواقع الدفاعية بمحيط منطقة بحري العسكرية، مشيرة إلى قتل خمسة من المتمردين والاستيلاء على عدد من الأسلحة.

وأضافت أن المليشيات المتمردة قصفت بشكل عشوائي منطقة شمبات في الخرطوم، مما تسبب في مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

وفيما يلي أبرز ما جاء في بيان الجيش السوداني:

• مواصلة لانتهاكاتها المستمرة ضد المواطنين، قامت المليشيا المتمردة بقصف عشوائي لمنطقة شمبات مما تسبب في مقتل وإصابة عدد من المدنيين، كما قامت قوة أخرى من المليشيا المتمردة في حي المواليد بأم درمان بإجبار سكان الحي على إخلاء منازلهم بالقوة ثم قامت بنهب محتويات كل منازل الحي.

• حاولت قوة من المليشيا المتمردة على متن 8 عربات مقاتلة التسلل إلى بعض المواقع الدفاعية بمحيط منطقة بحري العسكرية، تصدت لهم قواتنا وتم قتل 5 من المتمردين واستلام عدد من الأسلحة وتم طرد العدو.

• تواصل مجموعات العمل الخاص عملياتها بنجاح في مختلف مناطق العاصمة وتوقع خسائر مستمرة بالمتمردين.

• وجهت قواتنا ضربات لأهداف معادية في مناطق الباقير وسوبا ومناطق أخرى وكبدت المتمردين خسائر كبيرة في الأفراد والمركبات القتالية.

• ترصد قواتنا بدقة كل تحركات ونوايا المليشيا المتمردة داخل وخارج منطقة العاصمة وجاهزة للتعامل معها بكل حزم.