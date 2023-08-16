وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني عامر السرطاوي: "تم إسعاف طفلة عمرها 8 سنوات ونقلها إلى مستشفى جرش الحكومي، إثر إصابتها بعيار ناري طائش في منطقة الرأس، أثناء وجودها بمنزل ذويها، وما زالت الطفلة قيد العلاج وهي بحالة سيئة".

وأكد أنه "فور تلقي البلاغ تحرك فريق تحقيقي للمكان وباشر بجمع المعلومات وحصر المناسبات والاحتفالات في محيط منزل الطفلة، ليتمكنوا خلال ساعات فقط من تحديد مطلق النار من إحدى احتفالات الثانوية العامة، حيث ألقي القبض عليه وضبط السلاح الناري المستخدم".

وأشار السرطاوي إلى أن "مديرية الأمن العام تتابع وتحقق في جميع البلاغات والمعلومات الواردة، ويد العدالة ستطال كل المتجاوزين على أمن المجتمع وسلامة الأبرياء".

ويعد إطلاق النار احتفالا بنجاح الطلبة في الثانوية العامة أمرا شائعا في الأردن، رغم التحذيرات التي تطلقها السلطات.

وكان الأمن العام قد أعلن في وقت سابق توقيف 14 شخصا وضبط 11 سلاحا، على خلفية الاحتفال بنتائج الثانوية العامة في البلاد.

وذكرت أنها حررت 2059 مخالفة، منها 651 بسبب السير في مواكب تعيق الطرق، ومخالفة 1342 مركبة عن خروج أجسام منها، وعن القيادة بصورة متهورة أو استعراضية تم مخالفة 66 سيارة.

وأكدت المديرية أنها "لن تتهاون في التعامل مع مطلقي النار أو مع المركبات المخالفة وسائقيها"، لافتة إلى أنها مستمرة في إجراءاتها الرقابية المشددة خلال ليلة الأربعاء ونهاية هذا الأسبوع.