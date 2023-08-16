وجه المبعوث الدولي إلى اليمن هانز غروندبرغ، مساء الأربعاء، دعوة جديدة لكافة الأطراف في اليمن لتحويل وقف إطلاق النار "النسبي" الذي يسود البلاد إلى وقف دائم للحرب.