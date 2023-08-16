وكانت الاشتباكات هي الأعنف التي تشدها طرابلس منذ سنوات وهدأت في وقت متأخر، الثلاثاء، عندما أطلق فصيل سراح قائد فصيل آخر منافس.

وتسبب احتجاز هذا القائد في اندلاع الاشتباكات وجرى تسليمه إلى فصيل ثالث محايد.

ماذا حدث في العاصمة الليبية؟

شهدت طرابلس أسوأ أحداث عنف هذا العام عندما اندلعت اشتباكات بين فصيلين مسلحين لكن يبدو أن القتال الدامي قد هدأ بعدما أطلق أحد الفصيلين سراح قائد الجانب الآخر .

قوة الردع الخاصة واللواء 444 هما من أقوى الفصائل المسلحة في طرابلس، واندلع القتال بينهما في أحياء العاصمة منذ مساء الإثنين .

طرابلس، واندلع القتال بينهما في أحياء العاصمة منذ مساء الإثنين قال مصدران من الجانبين إن قوة الردع الخاصة أفرجت عن محمود حمزة قائد اللواء 444 الذي أدى احتجازه إلى اندلاع الاشتباكات .

محمود حمزة قائد اللواء 444 الذي أدى احتجازه إلى اندلاع الاشتباكات بدأ القتال بعد احتجاز قوة الردع الخاصة، التي تسيطر على مطار معيتيقة الرئيسي بطرابلس، لحمزة في أثناء محاولته السفر .