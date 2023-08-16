ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ.ش.أ) الرسمية في مصر عن المصدر، قوله إن "الطائرة التي أثير الكثير من اللغط حول خروجها من مطار القاهرة باتجاه زامبيا خلال الساعات الأخيرة، هي طائرة خاصة حطت في مطار القاهرة (ترانزيت) في وقت سابق وخضعت للتفتيش".

وشدد المصدر على أنه "جرى التأكد من استيفاء الطائرة كافة قواعد السلامة والأمن التي تطبق على أعلى المستويات داخل كافة المطارات والموانئ المصرية".

وأكد أن "الطائرة لا تحمل الجنسية المصرية في الأساس".

وتطرق المصدر المصري للحديث عما أثير بشأن وجود طائرة أخرى احتجزتها السلطات الزامبية، بالقول إن "هذه الطائرة لم تعبر الأجواء المصرية من الأساس".

وأضاف أنه "يتم حاليا التنسيق على أعلى مستوى بين السلطات المصرية ونظيرتها في زامبيا للوقوف على حقيقة وملابسات الواقعة".

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