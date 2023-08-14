تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الاثنين، اتصالا هاتفيا من الشيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء بنغلاديش، أعربت خلاله عن بالغ شكرها وتقديرها للدور المهم الذي قامت به دولة الإمارات في الإفراج عن موظفي منظمة الأمم المتحدة المختطفين في اليمن لأكثر من عام وأحدهم من رعايا بنغلاديش.