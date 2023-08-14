فيما يبدو أنه رد مباشر على التصريحات الأخيرة للرئيس السوري بشار الأسد على قناة "سكاي نيوز عربية"، قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إن بلاده لا تخطط لمغادرة سوريا.