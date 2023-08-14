فيما يبدو أنه رد مباشر على التصريحات الأخيرة للرئيس السوري بشار الأسد على قناة "سكاي نيوز عربية"، قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إن بلاده لا تخطط لمغادرة سوريا.
ماذا قال بشار الأسد؟
في مقابلة حصرية مع قناة "سكاي نيوز عربية"، ذكر بشار الأسد:
- لماذا نلتقي أنا و(الرئيس التركي) أردوغان؟ كي نشرب المرطبات مثلا؟
- نحن نريد أن نصل لهدف واضح، هدفنا هو الانسحاب (التركي) من الأراضي السورية.
- بينما هدف أردوغان هو شرعنة وجود الاحتلال التركي في سوريا.
- لذلك لا يمكن أن يتم اللقاء تحت شروط أردوغان.
ما ردّ تركيا؟
قال غولر، في حوار مع قناة "A Haber" التركية:
- من الواضح أننا نريد السلام في سوريا، تركيا تريد السلام بصدق.
- رئيسنا يعمل بإخلاص وبشكل مكثف من أجل السلام في سوريا.
- لكن لدينا حساسياتنا، من غير المعقول أن نغادر (سوريا) دون ضمان أمن حدودنا وشعبنا.
- أعتقد أن الرئيس السوري سيتصرف بشكل أكثر عقلانية بشأن هذه القضية.
- إن أهم مرحلة من مراحل السلام في سوريا هي صياغة الدستور وقبوله من قبل الشعب.