وأكد قائد محور أبين العميد "مختار النوبي" إن القوات في حملة "سيوف حُوّس" انتشرت في كامل جبال وادي جنن عقب اقتحامها والسيطرة عليها، إذ يُعد أحد معاقل تنظيم القاعدة الإرهابي، علاوة على أنه يجري ملاحقة العناصر الإرهابية التي لاذت بالفرار باتجاه محافظة البيضاء المحاذية، (وسط اليمن).

وأوضح النوبي إن القوات المشتركة تواصل عملياتها الأمنية بهدف استكمال تطهير كافة المناطق والجبال والوديان والشعاب التي تفر لها عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي خاصة القريبة من محافظة شبوة والبيضاء.

من جهة أخرى، أفادت مصادر عسكرية، بمقتل عنصرين من القوات المشتركة فيما جرح آخرون، في هجوم شنته مليشيات الحوثي على مواقع عسكرية في جبهة الحلحل شرقي لودر بأبين، جنوبي اليمن.

وقالت المصادر، إن القوات المرابطة هناك والمسنودة بالمقاومة الشعبية، أفشلت هجوما حوثيا واسعا وأجبرت العناصر الحوثية على التراجع.

وبحسب المصادر، استخدمت في المواجهة أسلحة خفيفة ومتوسطة.