أعلن الجيش الأردني، الأحد، أنه أحبط محاولة تهريب مخدرات كانت محملة بواسطة طائرة مسيّرة (درون) قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مصدر في قيادة الجيش الأردني، قوله: "من خلال الرصد والمتابعة، تمت السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وتبين أنها تحمل كمية من مادة الكرستال المخدرة".
وأضاف المصدر أنه "جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".
وشدد على أن "القوات المسلحة الأرنية تقف دوما بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن".
حرب على المخدرات
- يعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات، لا سيما حبوب الكبتاغون، من سوريا إلى المملكة.
- في 24 يوليو الماضي أسقط الجيش الأردني طائرة مسيّرة كانت محملة بالمخدرات قادمة من سوريا.
- في اليوم نفسه، عقدت لجنة مشتركة أردنية سورية في عمان أول اجتماع لها للبحث في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود بين البلدين.
- محاولات التهريب هذه باتت منظمة وتستخدم فيها أحيانا طائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة، مما دفع الأردن لاستخدام سلاح الجو مرات عدة لإحباطها.
- في 17 فبراير من العام الماضي، أعلن الجيش الأردني أن السلطات الأردنية أحبطت خلال نحو 45 يوما مطلع عام 2022 دخول أكثر من 16 مليون حبة كبتاغون، مما يعادل الكمية التي تم ضبطها طوال عام 2021، عبر الحدود الممتدة على حوالة 375 كيلومترا.
- تؤكد المملكة أن 85 بالمئة من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب إلى خارج الأردن.