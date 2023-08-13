ونشر مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر أمطارا غزيرة تهطل بصورة كبيرة.

ووصلت درجات الحرارة إلى 42 درجة في بعض المناطق اللبنانية، وسجلت المناطق الداخلية أكثر من 35 درجة مصحوبة بأمطار ورطوبة عالية.

وكانت مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية توقعت أن يكون طقس الأحد غائم إلى غائم جزئيا أحيانا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال 8 درجات في الداخل).

وحذرت من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية والتعرض المباشر لأشعة الشمس، مع ارتفاع كبير بنسبة الرطوبة ما يجعل الأجواء كاتمة وسديمية مع احتمال تساقط الأمطار على المرتفعات خاصة الشمالية خلال الفترة المسائية.