أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأحد، أنها تتخذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمرض كورونا بصفة عامة باعتباره أحد الأمراض التنفسية الحادة مثل الإنفلونزا الموسمية