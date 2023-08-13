قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد، إنه تم سماع أصوات انفجارات في محيط العاصمة دمشق.
وذكرت الوكالة أن العمل جار للتحقق من طبيعة هذه الانفجارات.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر انفجارا كبيرا خلّف كتلة من اللهب.
وكالات - أبوظبي
قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد، إنه تم سماع أصوات انفجارات في محيط العاصمة دمشق.
وذكرت الوكالة أن العمل جار للتحقق من طبيعة هذه الانفجارات.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر انفجارا كبيرا خلّف كتلة من اللهب.
وذكرت الوكالة أن العمل جار للتحقق من طبيعة هذه الانفجارات.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر انفجارا كبيرا خلّف كتلة من اللهب.