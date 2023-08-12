أكد الديوان الأميري الكويتي، مساء السبت، أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح "يتمتع بصحة طيبة"، نافيا ما جرى تناوله على بعض وسائل التواصل بشأن صحته.