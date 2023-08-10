وأكدت وزارة الخارجية الأردنية لموقع سكاي نيوز عربية أنها لم تتلق أي ابلاغ رسمي من الجانب الاسرائيلي.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردني، سنان المجالي، إن الوزارة لم تتلق أي ابلاغ أو معلومات من الجانب الإسرائيلي عن الحادثة.

وأضاف المجالي، أن الوزارة تتابع من خلال السفارة الأردنية في تل أبيب المعلومات كافة حول ما يتم تناقله عن عملية طعن نفذها أردني في الداخل الاسرائيلي.

وذكرت صحفية معاريف العبرية أن عامل أردني يحمل تصريح عمل في بيتاح تكفا بتل أبيب قام بطعن عامل إسرائيلي "30 عاما" في صدره، وأصابه بجروح خطيرة وأن حالته غير مستقرة.

ووفقا للصحيفة العبرية فإن خلفية العملية لا تزال قيد الفحص، في حين أنها أشارت إلى احتمالية أن يكون الحدث على خلفية قومية.