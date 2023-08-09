ورصدت مقاطع فيدويهات تداولتها منصات التواصل الاجتماعي، مسلحين يُطلقون النار في منطقة الكحّالة عقب حادثة إنقلاب شاحنة قيل أنها مشاهد من الاشتياكات التي اندلعت بين مسلحين لحرب الله اللبناني وسكان البلدة المسيحية.

وشوهد في أحد المقاطع تبادل لإطلاق بين المسلحين بشكل كثيف ومخيف، بين المار والسيارات دون توقف.

وقال مصدران أمنيان لرويترز إن شخصين قتلا اليوم الأربعاء، في اشتباكات بين أعضاء في جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة وسكان بلدة مسيحية اندلعت بعد أن حاصر سكان شاحنة انقلبت.

وأضاف المصدران أن الاشتباكات وقعت بالقرب من بلدة الكحالة الجبلية. وقال مصدر إن الجيش اللبناني طوق الشاحنة التي لم يعرف محتواها.