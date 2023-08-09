وجاء في تغريدات لحساب "COP28" الرسمي على موقع "إكس" (تويتر سابقا):

أشاد الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف بقيادة الرئيس لولا دا سيلفا في جهود الحد من إزالة الغابات بنسبة 34 في المئة في الأشهر الستة الماضية.

وأكد على ضرورة حماية الطبيعة والاستثمار فيها كمحرك أساسي للتقدم المناخي.

كما أشاد سلطان الجابر بقيادة البرازيل في إعادة تنشيط منظمة معاهدة التعاون في منطقة الأمازون "ACTO" وإنشاء تحالف الأحواض الثلاثة مع إندونيسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

تطلع الجانبان إلى جهد تعاوني في مؤتمر "COP28"، الذي يتمحور حول أحواض الغابات والتعاون بين بلدان الجنوب.

وحضر الاجتماع أيضا ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، ورزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لدى الفريق القيادي لمؤتمر الأطراف COP28، وثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية.