وقالت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية على منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) إن ذلك يشمل "الحلقات والدروس العلمية داخلهما المرتبطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي".

ومن المرجح أن يتمتع المجلس باستقلال مالي وإداري أكبر، ويحل محل مجلسا سابقا كان تحت إشراف الحكومة وليس الملك.

وجاء في الأمر الملكي الصادر عن العاهل السعودي بتعيين الشيخ عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس رئيساً للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير.

كما صدر أمر ملكي آخر بتعيين توفيق بن فوزان الربيعة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.