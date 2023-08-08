وتحدث الأسد خلال الحوار عن الكثير من القضايا مثل انتشار تجارة الكبتاغون والعلاقة مع تركيا وحركة حماس والموقف من الولايات المتحدة.

وقال الأسد:

هناك سيناريوهات لخلق حالة من الرعب في سوريا مثلما حدث مع القذافي وصدام حسين.

الدول التي خلقت الفوضى في سوريا هي التي تتحمل مسؤولية تجارة المخدرات.

المعارضة التي أعترف بها هي المعارضة المصنّعة محليا لا المصنعة خارجيا.

الجامعة العربية لم تتحول إلى مؤسسة بالمعنى الحقيقي.

تمكنا بعدة طرق من تجاوز قانون قيصر وهو ليس العقبة الأكبر.

صورة الحرب تمنع أي مستثمر من القدوم للتعامل مع السوق السورية.

العلاقة بيني وبين ابني حافظ هي علاقة عائلة لا أناقش معه قضايا الحكم.

التنحي عن السلطة لم يكن مطروحا على الإطلاق لأنه سيكون هروبا بسبب الحرب.

ويبث اللقاء على شاشة "سكاي نيوز عربية" حصريا الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي.