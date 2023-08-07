أعلن الأسطول البحري الأميركي الخامس، الاثنين، وصول 3 آلاف بحار إلى منطقة الشرق الأوسط، كما أشار إلى أن سفينة هجومية برمائية وسفينة إنزال وصلتا إلى البحر الأحمر.
بيان الأسطول الخامس
- أصدر الأسطول الأميركي الخامس، الذي يتخذ من البحرين مقرا له، بيانا قال فيه إن 3 آلاف بحار وصلوا إلى الشرق الأوسط، ضمن خطة انتشار معلنة مسبقا من طرف "البنتاغون".
- أضاف أن السفينة الهجومية البرمائية "يو أس أس باتان"، وسفينة الإنزال "يو أس أس كارتر هول" دخلتا البحر الأحمر من البحر الأبيض عبر قناة السويس.
- يمكن للسفينة البرمائية أن تحمل أكثر من 20 طائرة.
- تؤمن هذه التعزيزات "أصولا جوية وبحرية إضافية، بالإضافة إلى المزيد من مشاة البحرية والبحارة الأميركيين، مما يوفر قدرا أكبر من المرونة والقدرة البحرية للأسطول الخامس الأميركي"، وفقا للبيان.
- قال المتحدث باسم الأسطول الخامس تيم هوكينز لوكالة "فرانس برس"، الاثنين، إن عملية الانتشار تؤكد "التزامنا القوي والثابت بالأمن البحري الإقليمي".
- تابع: "تضيف هذه الوحدات مرونة وقدرات تشغيلية كبيرة حيث نعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء الدوليين لردع النشاط المزعزع للاستقرار وتخفيف التوترات الإقليمية الناجمة عن مضايقات إيران ومصادرة السفن التجارية".
- كانت الولايات المتحدة أعلنت عن خطة زيادة عديدها هذه الشهر الماضي.
- يقول الجيش الأميركي إن إيران احتجزت أو حاولت السيطرة على زهاء 20 سفينة في المنطقة خلال العامين الماضيين.