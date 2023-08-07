أعلن الأسطول البحري الأميركي الخامس، الاثنين، وصول 3 آلاف بحار إلى منطقة الشرق الأوسط، كما أشار إلى أن سفينة هجومية برمائية وسفينة إنزال وصلتا إلى البحر الأحمر.