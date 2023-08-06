وشددت الوزارة على تواصل المواطنين في الطارئة عبر الرقم 0097180024، والتسجيل في خدمة "تواجدي".

وأوردت صفحة وزارة الخارجية الإماراتية على منصة X (تويتر سابقا): "حفاظاً على سلامة مواطني الدولة، تؤكد الوزارة على أهمية التقيد بقرار منع سفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان الصادر مسبقاً".

بيان الخارجية الإمارتية جاء بعد أيام من القتال في مخيم عين الحلوة الفلسطيني في لبنان بين أعضاء من حركة فتح ومتشددون.

وخلفت المعارك المستمرة منذ أربعة أيام في مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا الساحلية الجنوبية 13 قتيلا وعشرات الجرحى.