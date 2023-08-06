وقال مراسل قناة "سكاي نيوز عربية" إن اليوم هو الثاني والأخير من المباحثات في جدة بين المسؤولين، الذين تمت دعوتهم لتبادل وجهات النظر حيال الأزمة الأوكرانية.

وأضاف: "عكس اجتماعات كوبنهاغن السابقة، يشارك الجانب الصيني في محادثات جدة بحكم العلاقات السياسية والدبلوماسية الممتازة مع السعودية".

وأشار إلى أن الاجتماعات كانت "مغلقة، وكانت تتم شكل ثنائي وثلاثي وأيضا على طاولة واحدة بحضور الجانب الأوكراني".

وأوضح مراسلنا أن "طبيعة هذه المباحثات لا تتطلب إصدار بيان مشترك أو إعلان المخرجات، لأن المغزى الرئيسي هو تقريب وجهات النظر وطرح الآراء للوصول إلى حل سلمي لهذه الأزمة".

يشار إلى أن المحادثات تأتي في إطار ضغط دبلوماسي كبير من أوكرانيا لحشد دعم يتخطى نطاق الداعمين الغربيين الأساسيين، من خلال التواصل مع دول النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.