وأعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن حركة الملاحة في قناة السويس ضمن قافلة الجنوب ستستأنف خلال الساعة المقبلة، مشيرا إلى أن عمليات انتشال القاطرة الغارقة تجري الآن، وأوضح في تصريحات تليفزيونية إن عمليات التحقيق ستكشف ملابسات الحادث.

وفي وقت سابق، قال ربيع إن أعمال الإنقاذ البحرية جارية للتعامل مع حادث التصادم.

وأوضح رئيس الهيئة أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هونغ كونغ، مع القاطرة "فهد" إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح، مما أدي إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة" فهد “ودخول المياه ومن ثم غرقها.

وأضاف أنه تم الدفع بالرافعة" إنقاذ " لإجراء أعمال انتشال القاطرة، مشيرا إلى أنه جاري إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم.