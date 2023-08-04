إثر انتشار مقطع مصور يظهر اعتداء جماعيا على عدد من الكوادر الطبية والتمريضية في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد، أدانت وزارة الصحة العراقية، الجمعة، التعدي الذي حصل على ملكاتها.