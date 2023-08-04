ونفى الناطق باسم قوات الدعم السريع رواية الجيش السوداني بوقوع خسائر في صفوف قواته متهما الجيش باتخاذ المدنيين دروعا بشرية.

قلق دولي على دارفور

وعبرت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" عن قلقها البالغ إزاء التأثير الخطير للقتال بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية على المدنيين في منطقة دارفور.

وقالت البعثة في بيان لها:

تدين يونيتامس بشدة الاستهداف العشوائي للسكان المدنيين والمرافق العامة، ولا سيما في محلية سِربا، على بعد 45 كيلومترا شمال الجنينة في غرب دارفور، في الفترة من 24 إلى 26 يوليو 2023.

كما تعبر البعثة عن قلقها إزاء حوادث مماثلة في نيالا بولاية جنوب دارفور، و زالنجي بولاية وسط دارفور.

وقال فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للسودان ورئيس بعثة "يونيتامس":