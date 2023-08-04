ورغم ما تداولته وسائل إعلام لبنانية عن سباق العروض العالمية لإعادة الإعمار من الروس والصينيين والأتراك والفرنسيين والألمان، إلا أن الحكومة اللبنانية تنفي هذا الأمر وتقول بأنه لا يتخطى مجرد إعلان نوايا من هذه الدول، خاصة في ظل وجود الكثير من العقبات.

ويشترط صندوق النقد الدولي على لبنان تنفيذ إصلاحات قبل التعاون معه في إعادة إعمار مرفأ بيروت.

ويثير أمر تأخر إعادة إعمار مرفأ بيروت كل هذه السنوات الكثير من الأسئلة، ويقول المهندس المعماري اللبناني، رودولف حداد، لـ"سكاي نيوز عربية":

إن مسألة البطء في إعادة إعمار مرفأ بيروت مرتبطة بالمسار الاقتصادي البطيء والمسار السياسي المتعثر، نظرا لتأثيرهما القوي على المسألة.

شدد على أن إعادة الإعمار قرار سياسي، فالميناء موقع ضخم تبلغ مساحته مليون و300 ألف متر على واجهة بيروت البحرية، وهذا جزء مهم قبل أن نصل إلى التفاصيل المعمارية وإنشاء المباني.

إعادة تأهيل المرفأ يتصل بجزأين: محطة الحاويات التي لم تضرر، أما الجزء الثاني وهو المشكلة، الذي يشمل الموقع الذي سقط فيه الضحايا، ويضم مبنى المرفأ وصوامع القمح.