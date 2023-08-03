وقبيل إعداد مسودة قانون ينظم استغلال الثروات الطبيعية في العراق، يجري وفد رفيع المستوى من إقليم كردستان مباحثات في بغداد بشأن قانون النفط والغاز الذي تعتزم الحكومة الاتحادية حل نقاط الخلاف الخاصة به.

وقال محمد شياع السوداني إن كتلا سياسية ستشارك في المباحثات نظرا لحاجة بعض بنود القانون إلى توافق سياسي.

فهل ينجح الطرفان في التوصل إلى هذا التوافق؟

ويقول مستشار رئيس الوزراء العراقي، الدكتور حسين علاوي، لبرنامج "غرفة الأخبار" على "سكاي نيوز عربية":