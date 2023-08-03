ذكرت الأمم المتحدة أن عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي في السودان تضاعف، في وقت ذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية أن المدنيين يعيشون "رعبا لا يمكن تصوره" في البلاد، التي تشهد حربا أهلية منذ منتصف أبريل الماضي.