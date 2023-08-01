سيول

وقال الناشط المجتمعي أبوبكر حسن لموقع "سكاي نيوز عربية" إن مياه السيول والأمطار غمرت عدد من القرى في منطقة بربر بولاية نهر النيل شمال الخرطوم.

وأشار حسن إلى أوضاع إنسانية بالغة الخطورة تواجه المتضررين خصوصا الأطفال وكبار السن، في ظل توقف تام لمعظم الخدمات بسبب التداعيات الناجمة عن القتال الدائر في الخرطوم.

وأجبر القتال والقصف الجوي المستمر نحو مليوني شخص من سكان الخرطوم على الفرار وترك منازلهم، بحسب إحصائية جديدة للأمم المتحدة، فيما يواجه العالقون أوضاعا أمنية وإنسانية صعبة، وسط مخاوف كبيرة من تعرض الآلاف للموت إما بوابل الرصاص والقصف الجوي، أو جوعا في وقت تضاءلت فيه فرص وقف الحرب التي ادت إلى مقتل واصابة اكثر من 10 الاف شخص حتى الآن.

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