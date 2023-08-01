وقالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إن اثنين من المصابين الستة في حالة خطيرة وإن أحد المصابين عمره 14 عاما.

وذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن مطلق النار استخدم رشاشا من نوع إم-16.

وقال المسعف الإسرائيلي أورين بريل عن أحد المصابين: "ذهبنا إلى المطعم حيث رأينا الضحية مستلقيا وفاقدا الوعي تماما وقد أصيب بأعيرة نارية في الجزء العلوي من جسده.. قدمنا ​​له العلاج المنقذ للحياة وسرعان ما نقلناه إلى المستشفى في حالة خطيرة. وبعد تقييم أولي في غرفة الإصابات، نُقل إلى غرفة العمليات".

وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مطلق النار على الأرض بلا حراك،وكان مرتديا سترة باللون الأصفر الزاهي بينما تسيل الدماء على الرصيف من أسفل جسده.

وقالت حركة حماس التي تحكم قطاع غزة إن الهجوم جاء ردا على اقتحام مسؤولين إسرائيليين المسجد الأقصى الأسبوع الماضي.

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانون إنه "يبارك عملية إطلاق النار البطولية بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة القدس دفاعا عن المسجد الأقصى وردا على اقتحامات المستوطنين وأداء الطقوس التلمودية في باحاته".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن هيئة الشؤون المدنية أبلغتها "بمقتل الشاب مهند محمد سليمان المزارعة (20 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق القدس".

ويثير الوضع القانوني للمواقع المقدسة توترات متكررة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.