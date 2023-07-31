ويعيد هذا للأذهان ما عانته البلاد من سلسلة أعمال إرهابية استهدفت خطوط الإمداد والأبراج لتأزيم مشكلة الكهرباء عام 2021.

وذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومية في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع)، الأحد، أنه من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت قوة من اللواء 95 الفرقة 21 ضمن قيادة عمليات صلاح الدين، وجهد هندسي من صيانة الكهرباء، من العثور على 16 عبوة ناسفة غربي ناحية الصينية في منطقة السكريات التابعة لقضاء بيجي.

يأتي هذا بعد يوم من إعلان وزير الكهرباء، زياد فاضل، عن عطل تام في المنظومة الوطنية بفعل حريق في محطة البكر بمحافظة البصرة، وعمل تخريبي استهدف الخط الناقل صلاح الدين الحرارية- حديثة وأخرجه عن الخدمة.

أهداف ورسائل

الخبير الأمني والاستراتيجي، مخلد حازم الدرب، يفسر لموقع 'سكاي نيوز عربية" ما وراء عودة تكرار استهداف أبراج الطاقة مؤخرا:

• عملية استهداف أبراج الكهرباء ليست جديدة، هذه العمليات تكررت في أوقات سابقة، لكن خلال الفترة القريبة لم نشهد مثل هذه العمليات، لأن القوات الأمنية والشرطة المختصة بحماية أبراج الطاقة دأبت على حماية المناطق التي تتواجد بها أبراج نقل الطاقة.

• عناصر "داعش" دائما ما تنتهز الفرص ونقاط الضعف، مثل الأجواء المناخية غير الطبيعية، أو خلاف سياسي؛ لتقوم بعمليات محاولة لإثبات وجودها، رغم أنها حاليا هي بقايا عصابات وفرادى.

• مناطق مثل صلاح الدين أو ديالي والمحاذية لإقليم كردستان العراق ربما تعاني من فراغات أمنية وخواصر رخوة، وعناصر داعش يتنقلون في هذه المنطقة خاصة في أوقات الليل.

• هناك نقص في الإمدادت الكهربائية من أسبابه عدم وصول شحنات الغاز الإيرانية إلى المولدات التي تولد الطاقة الكهربائية، وسبب آخر هو ارتفاع درجات الحرارة؛ ما يمثل ضغطا على المولدات، وهذه فرصة تستغلها عصابات داعش.

• القوات الأمنية عثرت على أكثر من 19 عبوة معدة في منطقة "مكيشيفة" وهي قريبة من صلاح الدين، وجزء من هذه العبوات وجد بالقرب من أبراج الكهرباء، والجزء الآخر تم تنفيذ تفجيرها ما تسبب في انقطاع الكهرباء وتلف الأسلاك المسؤولة عن تحميل الطاقة الكهربائية.

• هذه الحالات هي حالات فردية وليست عامة، وفي بعض الأحيان تكون القوات الأمنية بسبب عدم تكرار مثل هذه الحوادث تتخذ حالة من الثبات؛ لذلك يجب أن تكون القوات دائما في تأهب فعال؛ لأننا لانزال في ظرف غير طبيعي.

• ومن المؤكد أنه بعد هذه الحوادث سيكون هناك استننفار أمني، وتم بالفعل ملاحقة المشتبه بهم في بعض المناطق القريبة من الأبراج المستهدفة.

• في نهاية المطاف، فإن مثل هذه العمليات سواء من جانب داعش أو عصابات أخرى هدفها إحداث خلل أمني؛،ط لأجل أن تكون هناك حالة نفسية تنعكس على الأداء الحكومي، وخلط الأوراق لإحداث بلبلة وزعزعة الاستقرار.

ويعيش سكان العراق البالغ عددهم 43 مليون نسمة بشكل يومي انقطاعا متكررا للكهرباء قد يصل إلى 10 ساعات، ويزيد الأمر سوءا ارتفاع درجات الحرارة حتى الـ 50 خلال الصيف.

ويعود الانقطاع المتكرر إلى التردي في البنية التحتية الذي يعاني منه منذ عقود، بسبب عقود من النزاعات وبسبب الفساد وسوء الإدارة، إصافة لنقص سحنات الغاز القادمة من إيران.