ما خطورة هذا الدواء؟

قال تقرير بلومبرغ إن زجاجة من الدواء المسمى "كولد آوت"، تم شراؤها من صيدلية في بغداد في مارس الماضي، احتوت 2.1 في المئة من مادة "غلايكول الإثيلين"، بحسب نتائج فحص اجراها مختبر "Valisure" الأميركي المستقل.

وأشار التقرير إلى أن هذه النسبة تعادل حوالي 21 ضعفا للحد المقبول من مادة " غلايكول الإثيلين"، مضيفة أن كمية صغيرة من هذه المادة تعد قاتلة للبشر وكانت قد لعبت دورا في حالات "وفاة جماعية" لأطفال بسبب شراب سعال هندي في غامبيا وأوزبكستان العام الماضي.

تؤكد بلومبرغ أنها أطلعت منظمة الصحة العالمية ومسؤولين عراقيين وهنودا على نتائج الاختبار في 8 يوليو الجاري.

منظمة الصحة تتحرك

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، سارة شيبارد، في رسالة بعثتها بالبريد الإلكتروني هذا الأسبوع إن العراق يواصل "محاولة الحصول على عينات لتأكيد أو نفي ما إذا كان هذا المنتج موجود أو معروض للبيع".

وتبين أنه من أجل إصدار تنبيه يجب أن تقتنع منظمة الصحة العالمية والدولة العضو فيها (العراق) بأن المنتج كان بالفعل معروضا للبيع في مكان محدد".

وتابعت شيبارد: "سنصدر تنبيها بمجرد حصولنا على تأكيد للمعلومات من العراق".

أصل الدواء

وهذه هي المرة الخامسة خلال عام التي تتوصل فيها الاختبارات إلى أن احتواء أدوية هندية على مستويات عالية من مادة "غلايكول الإيثيلين".

بالإضافة إلى الحالات المكتشفة في غامبيا وأوزبكستان، حددت اختبارات أجرتها مختبرات حكومية منتجات ملوثة أخرى من نفس المصدر في جزر مارشال وليبيريا، على الرغم من عدم حصول أية وفيات مرتبطة بهذه الأدوية حتى الآن.

رد نقابة الصيادلة في العراق

كشفت نقابة الصيادلة العراقية، عن حقيقة انتشار مادة في دواء للبرد تؤدي إلى تلف العديد من أعضاء الجسم وتقود إلى الوفاة.

قال نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي، السبت إن "مادة الداي اثيلين غلايكول ممنوعة من العراق منذ نحو 25 عاما، ولا تقبل هذه المادة كمادة حافظة تضاف إلى بعض الأشربة". وفق ما نقلت شبكة رووداو الإعلامية.

وأضاف: "هذه المادة تؤثر على الكبد وتتسبب في حموضة الدم، وتؤدي إلى تلف وتوقف الكلى ثم الوفاة، وليس غريباً على أي إنسان عديم الضمير أن يدخل هذه المادة إلى العراق بصورة غير مشروعة من أي مكان".

كما أكد "ربما تكون هنالك وفيات، لكن الطب الشرعي لم يثبت لنا هذا الموضوع أو حدوث وفيات بشكل كبير"، معتبرا أن "وجود هذه المادة في أي مستحضر صيدلاني جريمة".