وقالت الخارجية المغربية في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت:

بعث وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الدومينيكان، روبيرتو ألفاريز، برسالة لنظيره المغربي رفع من خلالها إلى الملك محمد السادس، باسم رئيس جمهورية الدومينيكان، لويس أبينادير، موقف بلاده المتعلق بقضية الصحراء المغربية، وتشمل الرسالة.

تعلن جمهورية الدومينيكان "اعترافها المطلق بمغربية الصحراء".

تنظر وزارة العلاقات الخارجية بجمهورية الدومينيكان "بشكل إيجابي" "لفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة".