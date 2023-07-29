وقال الجيش في بيان، إن قوات الدعم السريع وراء القصف المدفعي الذي أدى إلى مقتل الخمسة، في حي الرميلة بجوار مقر سلاح المدرعات جنوبي العاصمة.

واتهم الجيش قوات الدعم السريع بـ"محاولات تهجير السودانيين من منازلهم قسريا، للاستيلاء عليها واستخدامها للأغراض الحربية".

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