وقالت وكالة الأنباء السعودية واس إنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكر البيت الأبيض أن سوليفان، الذي رافقه بريت ماكغور كمنسق البيت الأبيض للشرق الأوسط، التقى الأمير محمد بن سلمان وعددا من كبار المسؤولين السعوديين وأن الجانبين ناقشا "مبادرات لتعزيز رؤية مشتركة لمنطقة شرق أوسط أكثر سلاما وأمانا وازدهارا واستقرارا وترابطا مع العالم".