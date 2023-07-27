ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن قنبلة زرعت في سيارة أجرة انفجرت خارج بلدة السيدة زينب جنوبي دمشق، مما أدى إلى إصابة عددغير معلوم من الأشخاص.

ووفي وقت سابق من الأسبوع ، أصيب مدنيان بتفجير إرهابي عبر دراجة نارية في منطقة السيدة زينب.

ونقلت وكالة ناسا الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق إن دراجة نارية مفخخة انفجرت ظهر اليوم في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، أثناء مرور إحدى سيارات النقل العام.

وأضاف المصدر: إن سيارات الإسعاف حضرت على الفور إلى المكان، وتم إسعاف المصابين إلى المشفى.