وسادت حالة من الفزع في شارع الإسكندرية، بينما تنتشر النيران سريعا بين المحال وتلتهم طوابق المول قبل ‏توافد سيارات الإطفاء والإسعاف المنطقة للسيطرة على الحريق، مع محاولة الأهالي للمساعدة لإنقاذ ‏العالقين بالمكان.‏

وتقول دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، لموقع "سكاي نيوز عربية": توجهت على الفور 7 سيارات حماية ‏مدنية إلى منطقة الحريق بجانب 9 عربات مياه تابعة لشركة مياه الشرب، ومجلس المدينة في محاولة ‏سريعة للسيطرة على النيران المشتعلة، وتواجدت أيضًا 9 سيارات إسعاف لنقل المصابين".

وتضيف: "نجحت قوات الأمن في إجلاء المواطنين وأصحاب المحال من ‏داخل المول المحترق، وحملت سيارات الإسعاف 30 مصابا إلىمستشفى مطروح العام القريبة من موقع ‏الحادث للوقوف على حالتهم الصحية، وتلقيهم الرعاية اللازمة".

وتابعت قائلة "بعد وصول المصابين إلى المستشفى تم وضع حالة في غرفة العناية الحرجة و3 حالات في ‏العناية وتلقى 18 أخريين الإسعافات الطبية من بينهم 3 ينتمون إلى الحماية المدنية، بينما سمح الأطباء ‏بخروج 8 أشخاص عقب تلقيهم العلاج".

وقام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بزيارة المصابين داخل مستشفى مطروح العام للاطمئنان على ‏أوضاعهم الصحية والاستماع إلى أقوالهم الخاصة بتفاصيل اندلاع الحريق داخل المول الشهير فضلا عن ‏التوجيه بتوفير كافة سبل الرعاية والراحة حتى يتماثلوا بالشفاء.

وتُشير نائب محافظ مطروح إلى أن رجال الدفاع المدني نجحوا في إخماد الحريق خلال فترة وجيزة، ثم ‏استكملوا جهودهم بتنفيذ أعمال التبريد للتأكد من عدم اشتعال النيران مرة ثانية، فيما انهمك فريق أخر ‏في حصر الخسائر المادية التي وقعت نتيجة للحادث المؤسف.‏

وتؤكد عثمان لموقع "سكاي نيوز عربية" أن التحريات الأولية التي جرت عقب إخماد الحريق أشارت إلى ‏وقوع الحادث نتيجة لماس كهربائي في أحد المحال مما تسبب في نشوب النيران التي انتقلت سريعا إلى أنحاء ‏المول تاركة ورائها خسائر كبيرة.

وأصدر محافظ مطروح قرارات عاجلة ‏عقب وقوع الحريق من أبرزها مراجعة إدارة الحماية المدنية والإطفاء لجميع المنشآت المشابهة للتأكد من ‏توافر إجراءات التأمين اللازمة واشتراطات الأمن الصناعي حرصا على سلامة المواطنين.‏