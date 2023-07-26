وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، أنه "عند الساعة (14:28) من مساء يوم الأربعاء 26 يوليو 2023م، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (إف-15 اس ايه) أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط".

وأشار المالكي، إلى "استشهاد طاقم الطائرة ـ رحمهما الله، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف أن "لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث".