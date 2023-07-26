التصريحات الكينية تأتي ردا على تصريحات مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية ياسر العطا، التي رفض فيها مبادرةً تقودها كينيا لإرسال قوات حفظ سلام من شرق إفريقيا.

بالتزامن مع ذلك، قالت مصادر دبلوماسية لوكالة رويترز، إن الاتحاد الأوروبي يضع إطارَ عمل للعقوبات، مُخصَّصا لاستهداف الأطراف الفاعلة في الصراع الدائر في السودان.

وتتضمن المقترحات، حظر السفر وتجميدَ أصول وحسابات مصرفية.. فهل تمثل تلك التطورات ضغطا على طرفي الأزمة وهل ستنجح بالدفع تجاه حل سلمي؟

وفي حديث لبرنامج "غرفة الأخبار" على سكاي نيوز عربية قال المحلل السياسي مجدي عبد العزيز:

الحرب أثارها متعددة وكثيرة وعلى كل المستويات، والمستوى الإنساني في الدرجة الأولى.

هناك ردود فعل سياسية ودبلوماسية ومبادرات إقليمية كلها تحدثت عن وقف الحرب وعودة السلام.

مؤتمر دول جوار السودان في القاهرة تميز عن كل توصيفات المبادرات الأخرى بأن هذه الأزمة هي أزمة داخلية في السودان، ورفض المساس بالسيادة السودانية، ثم دعا للمحافظة على مؤسسات الدولة، ما يؤكد أن ما حدث في هو تمرد وحدة عسكرية على الجيش السوداني، بعد تفاقم أزمة سياسية أدت لانفجار الوضع.

أعتقد أن مبادرة إيغاد ذهبت أدراج الرياح بسبب رفض الخرطوم لرئاسة كينيا بوصفها "حليف تجاري لقائد الدعم السريع"، وحلت الآن محلها مبادرة دول جوار السودان، حيث نجحت مصر في جمع دول جوار السودان السبع وليس من بينها كينيا.

من جانبه، قال الكاتب الصحفي الطيب الزين: