وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية:

تتابع المملكة المغربية ببالغ الأسى والأسف حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من المناطق بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذه المناسبة الأليمة، تتقدم المملكة المغربية بصادق التعازي لما خلفته هذه الحرائق من خسائر في الأرواح، وخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وكانت الجزائر أعلنت، الإثنين، وفاة 35 شخصا على الأقل من بينهم 10 جنود، من جراء حرائق الغابات.

إلا أن وزارة الداخلية الجزائرية أكدت، الثلاثاء، السيطرة على معظم بؤر الحرائق على مستوى البلاد.

وقال وزير الداخلية إبراهيم مراد: "أمس (الإثنين) كانت هناك 97 بؤرة حريق، واليوم (الثلاثاء) سجلنا 4 بؤر فقط".

وأوضح مراد في تصريحات نشرتها وسائل إعلام رسمية: "لولا العمل الجبار لقوات الجيش ومصالح الحماية المدنية والأسلاك الأمنية ومصالح الغابات لكانت الخسائر أكبر".

وأكد الوزير أن "قرى بكاملها وصلتها النيران بسرعة كبيرة بسبب الرياح وانتشار الحرائق".