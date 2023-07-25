أعلن الجيش الأميركي، الثلاثاء، أن طائرة حربية روسية حلقت بشكل خطير قرب طائرة أميركية مسيّرة وألحقت بها أضرارا، بينما كانت تنفذ مهمة ضد تنظيم داعش الإرهابي في الأجواء السورية.