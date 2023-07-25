استدعت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، القائم بالأعمال السويدي لدى القاهرة، لإبلاغه إدانة القاهرة الشديدة ورفضها، حكومة وشعبا، لـ"الحوادث المؤسفة والمتكررة لحرق والإساءة لنسخ من المصحف" في ستوكهولم.