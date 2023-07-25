وقالت قوات الأمن الإسرائيلية إنها فتحت النار على مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار عليهم من سيارة في مدينة نابلس بالضفة الغربية، وهي محور رئيسي للمداهمات العسكرية الإسرائيلية المتصاعدة مؤخرا.

وصفت وسائل إعلام فلسطينية مقتل النشطاء بأنه كمين في أعقاب محاولتهم الهجوم على القوات الإسرائيلية بالقرب من مستوطنة يهودية تطل على نابلس.

قال الجيش الإسرائيلي إنه صادر 3 بنادق من طراز إم -16 ومعدات أخرى من سيارتهم، وفقا للأسوشيتد برس.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية:

القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص صوب 3 شبان كانوا يستقلون مركبة عند بوابة جبل جرزيم في نابلس.

القوات الإسرائيلية منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان المستهدف،

القوات الإسرائيلية احتجزت جثامينهم، واستولت على مركبتهم.

وقال أحد شهود العيان، إن القوات الإسرائيلية قامت بإطلاق الرصاص على الشبان الثلاثة، حيث "تم اغتيالهم بدم بارد"، مضيفا أن تلك القوات تعمدت استهداف كاميرات المراقبة في المكان، وذلك في محاولة منها لإخفاء تفاصيل جريمة الإعدام التي ارتكبتها.