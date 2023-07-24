واضطر سكان المنازل إلى الفرار نحو الشاطئ، حيث أجلتهم السلطات أكثر من 300 شخص عبر البحر، وفقا لمراسلة "سكاي نيوز عربية".

ويعيش في ملولة طبرقة حوالي 2500 شخص.

وتشهد ولاية جندوبة غربي تونس حرائق غابات، تتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وقال المدير الإقليمي للحماية المدنية في جندوبة عادل العبيدي، إن أولوية السلطات حاليا هي إجلاء السكان ومنع حدوث كارثة بشرية، في انتظار قدوم تعزيزات من الولايات المجاورة للتصدي للحرائق، وكذلك ودعم جهود الإطفاء بطائرات عسكرية.

وحسب وكالة أنباء تونس إفريقيا للأنباء، يستمر ارتفاع درجات الحرارة في أنحاء البلاد، الإثنين ، لتصل القصوى في بعض المناطق إلى 49 درجة مئوية.