وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وأضاف أنه تبين بعد إسقاط الطائرة أنها تحمل كيلوغرامين من مادة الكريستال.

اجتماع أردني سوري لبحث ملف تهريب المخدرات

عقدت لجنة مشتركة أردنية سورية، الأحد، في عمّان أول اجتماع لها للبحث في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود بين البلدين، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان.

بحثت اللجنة "التعاون في مواجهة خطر المخدرات ومصادر إنتاجه وتهريبه، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريبها عبر الحدود إلى الأردن".

كذلك، بحثت "الإجراءات اللازمة لمكافحة عمليات التهريب، ومواجهة هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها".

حرب على المخدرات