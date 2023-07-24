وقالت وزارة الداخلية في بيان، الثلاثاء، إنها سجلت نشوب 97 حريقا في الغابات الأدغال والمحاصيل الزراعية عبر 16 ولاية، خلال ليل الإثنين.

وأوضحت الوزارة أن ولايات بجاية والبويرة وجيجل سجلت الحرائق الأوسع رقعة، بفعل الرياح القوية التي شهدتها هذه المناطق.

وأضافت: "الحرائق أسفرت عن وفاة 15 شخصا و26 جريحا".

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