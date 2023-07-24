أعلن الجيش السوداني، الإثنين، إغلاق طريق رئيسي أمام حركة المركبات، مهددا بقصف أي مركبة تمر فيه، قائلا إن قوات الدعم السريع تستغل هذا الطريق في المجهود الحربي.